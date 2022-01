Firenze, 13 gennaio 2022 - Sono 13.151 i nuovi positivi al covid individuati nelle ultime 24 ore in Toscana. Sempre molto alto il numero dei tamponi effettuati (77.388), di questi 24.353 tamponi molecolari e 53.035 test rapidi. Resta alto anche il tasso netto di positivi, il numero delle prime diagnosi: non la percentuale dei tamponi positivi (che è al 16,99%), ma quello delle persone, senza quindi tenere conto dei secondi e successivi tamponi sullo stesso soggetto: 69,3%.

Riguardo ai vaccini, nella regione ne sono state somministrate sette milioni e mezzo di dosi (per la precisione 7.555.680).

La mappa dei nuovi positivi

Sono 163.858 i casi complessivi ad oggi a Firenze (4.258 in più rispetto a ieri), 44.510 a Prato (848 in più), 47.508 a Pistoia (1.034 in più), 26.629 a Massa Carrara (528 in più), 53.844 a Lucca (1.205 in più), 63.394 a Pisa (1.600 in più), 40.424 a Livorno (1.195 in più), 48.876 ad Arezzo (1.110 in più), 35.621 a Siena (770 in più), 22.289 a Grosseto (603 in più).

