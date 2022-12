Covid Toscana oggi, bollettino 13 dicembre: contagi e ricoveri in aumento, 13 morti

Cronaca

Omicidio a Buggiano, Massimiliano Matteoni ucciso e dato alle fiamme: fermato il figlio

L’orribile fine a Buggiano, nel Pistoiese, di Massimiliano Matteoni Il suo corpo straziato era stato goffamente nascosto fra i cespugli Identificato in poche ore. Il sospettato in cura per problemi psichiatrici