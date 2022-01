Firenze, 19 gennaio 2022 - Sono 12.564 i nuovi casi di positività al Covid individuati in Toscana nelle ultime 24 ore. Resta sempre altissimo il tasso di positivi calcolato sulle prime diagnosi (escludendo quindi i secondi e successivi tamponi di controllo): 73,9%.

I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 73.504 (di cui quasi 21mila molecolari e circa 52.500 test rapidi).

I nuovi casi provincia per provincia

Sono 184.504 i casi complessivi ad oggi a Firenze (3.585 in più rispetto a ieri), 49.046 a Prato (865 in più), 52.895 a Pistoia (1.030 in più), 29.486 a Massa Carrara (567 in più), 60.297 a Lucca (1.223 in più), 71.286 a Pisa (1.501 in più), 46.930 a Livorno (1.340 in più), 54.437 ad Arezzo (1.040 in più), 39.362 a Siena (759 in più), 25.606 a Grosseto (654 in più).

A BREVE IL BOLLETTINO COMPLETO

LEGGI ANCHE:

I grafici CovidStat/Infn:

I ricoverati

Gli attualmente positivi: