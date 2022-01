Firenze, 18 gennaio 2022 - I nuovi casi di Covid_19 registrati in Toscana nelle ultime 24 ore sono 14.799 su 93.572 test di cui 20.014 tamponi molecolari e 73.558 test rapidi. Questo è quanto emerge dalla consueta anticipazione del presidente Giani.

Il tasso dei nuovi positivi è 15,82% sul totale dei tamponi fatti (compresi quelli di controllo) e del 76% sulle prime diagnosi. Un dato in risalita rispetto al giorno precedente quando era al 67,9%.

Se, però, prendiamo i dati di una settimana fa, oggi le cose vanno meglio: l'11 gennaio i nuovi casi erano 16.290 e il tasso di positività sulle prime diagnosi del 77,47%.

Si assiste dunque a quella che gli esperti hanno annunciato come una discesa della curva, discesa che dovrebbe consolidarsi nelle prossime settimane. La variante omicron è ormai la principale variante in Toscana e ha soppiantato in poche settimane la delta. Questo ha portato a una contagiosità infinitamente maggiore. Si nota comunque come i sintomi della variante omicron siano in buona parte meno marcati rispetto alla delta.

LEGGI ANCHE:

Grafici CovidStat/Infn: