Firenze, 8 settembre 2021 - Sono 408 i nuovi casi di positivi al Covid registrati in Toscana nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è del 2,29%, che sale al 6,9% sulle prime diagnosi (esclusi cioè i secondi e successivi tamponi di controllo effettuati sulla stessa persona).

I test eseguiti sono stati 17.786 (9.331 tamponi molecolari e 8.455 test rapidi).

Sul fronte degli ospedali i ricoveri in terapia intensiva sono 56 (tre in più) mentre quelli in area Covid non intensiva sono 392 (due in meno).

L'incidenza settimanale degli ultimi sette giorni è ancora in calo: nell'ultima settimana è stata 88 casi ogni 100mila abitanti, contro i 104 della settimana precedente e i 120 di quella prima ancora.

La mappa dei nuovi casi

Arezzo 25.223 (+36)

25.223 (+36) Firenze 76.043 (+97)

76.043 (+97) Grosseto 10.709 (+25)

10.709 (+25) Livorno 20.452 (+30)

20.452 (+30) Lucca 28.284 (+43)

28.284 (+43) Massa Carrara 14.541 (+26)

14.541 (+26) Pisa 32.616 (+53)

32.616 (+53) Pistoia 25.835 (+36)

25.835 (+36) Prato 25.254 (+44)

25.254 (+44) Siena 15.503 (+18)

L'incidenza comune per comune: