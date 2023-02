Covid Toscana, ricoveri sotto quota duecento e positivi in calo

La situazione Covid in Toscana

Firenze, 8 febbraio 2023 – Sono 229 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: i guariti crescono dello 0,2% (2.965 persone). Al momento in Toscana risultano pertanto 32.029 positivi, -7,9% rispetto a ieri: un bel calo.

Negli ospedali toscani ci sono 195 pazienti positivi ricoverati (quattro in meno rispetto a ieri) di cui nove (tre in meno) si trovano in terapia intensiva.

La lista dei decessi si deve purtroppo aggiornare a causa della morte di quattro donne, con un'età media di 78,5 anni. Le province di residenza: Pistoia, Lucca, Pisa e Livorno.

Dall'ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 378 tamponi molecolari e 3.057 tamponi antigenici rapidi: di questi il 6,7% è risultato positivo. Sono invece 460 i soggetti testati, escludendo i tamponi di controllo: il 49,8% di questi è risultato positivo.



Con gli ultimi casi salgono a 424.137 i positivi dall'inizio dell'emergenza nei comuni della Città metropolitana di Firenze (50 in più rispetto a ieri), 103.325 in provincia di Prato (15 in più), 123.100 a Pistoia (8 in più), 83.115 a Massa Carrara (13 in più), 172.845 a Lucca (15 in più), 185.491 a Pisa (37 in più), 146.361 a Livorno (21 in più), 143.098 ad Arezzo (27 in più), 113.250 a Siena (24 in più) e 88.700 a Grosseto (17 in più).