Firenze, 27 dicembre 2021 - Il governatore toscano Eugenio Giani si è autoisolato in quarantena preventiva. La decisione a scopo puramente cautelativo in un momento così delicato, è stata presa dal presidente anche per dare un esempio di senso civico per la salute collettiva. Da ieri, dopo aver avuto contatti prima di Natale con un familiare ora in attesa dell’esito del tampone molecolare, ha preferito fermarsi. Oggi il verdetto arriverà dal laboratorio di microbiologia e virologia.

Il presidente, che è risultato negativo al tampone rapido, ha deciso di effettuare anche il molecolare. I contagi sono l’evidenza maggiore della nuova offensiva che sta colpendo anche vertici regionali. Sono positivi il presidente del consiglio Antonio Mazzeo e il consigliere per il lavoro di Giani, Valerio Fabiani.