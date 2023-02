Covid Toscana, risalita dei ricoveri. I dati del 27 febbraio

Firenze, 27 febbraio 2023 – Sono 57 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 24 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 33 con test rapido. Un numero molto basso perfino per il lunedì, che tradizionalmente è il giorno della settimana con il minor numero di nuovi casi segnalati. Ma il numero dei nuovi positivi non è particolarmente indicativo; conta di più quello dei ricoveri, che purtroppo nelle ultime 24 ore fa segnare un aumento di 13 unità, con un totale di 181 pazienti positivi negli ospedali toscani (compresi coloro, e sono la maggior parte, che sono sì positivi, ma in ospedale per ragioni non legate al coronavirus).

Comunque bassi e ampiamente sotto controllo anche i numeri degli ospedali; in terapia intensiva ci sono 9 pazienti (uno in più di ieri).

Buone notizie sul fronte dei decessi: nessuna segnalazione nell’ultima giornata. I guariti delle ultime 24 ore sono 836.

Dall'ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 141 tamponi molecolari e 707 tamponi antigenici rapidi: di questi il 6,7% è risultato positivo. Sono invece 136 i soggetti testati, escludendo i tamponi di controllo: il 41,9% di questi è risultato positivo.

L'andamento per provincia

Con gli ultimi casi salgono a 425.295 i positivi dall'inizio dell'emergenza nei comuni della Città metropolitana di Firenze (11 in più rispetto a ieri), 103.568 in provincia di Prato (7 in più), 123.362 a Pistoia (7 in più), 83.375 a Massa Carrara, 173.221 a Lucca (3 in più), 186.139 a Pisa (4 in più), 146.780 a Livorno (1 in più), 143.482 ad Arezzo (11 in più), 113.621 a Siena (8 in più) e 89.045 a Grosseto (5 in più).