Covid Toscana, in calo ricoveri e positivi

Firenze, 17 febbraio 2023 – Sono 255 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: i guariti crescono dello 0,1% (1.067 persone) e al momento in Toscana risultano pertanto 21.123 positivi, -3,7% rispetto a ieri. [Missing Caption] I ricoveri I decessi I tamponi L'andamento per provincia I ricoveri Negli ospedali toscani ci sono 169 pazienti positivi (3 in meno rispetto a ieri), anche se la maggior parte non è in ospedale per ragioni legate direttamente al Covid: sette (2 in più) si trovano in terapia intensiva. I decessi Ci sono stati cinque decessi, tre uomini e due donne con un'età media di 78 anni (due a Firenze, due a Arezzo e uno a Livorno). I tamponi Dall'ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 304 tamponi molecolari e 2.659 tamponi antigenici rapidi: di questi l'8,6% è risultato positivo. Sono invece 437 i soggetti testati, escludendo i tamponi di controllo: il 58,4% di questi è risultato positivo. L'andamento per provincia Con gli ultimi casi salgono a 424.685 i positivi dall'inizio dell'emergenza nei comuni della Città metropolitana di Firenze (61 in più rispetto a ieri), 103.453 in provincia di Prato (17 in...