Covid Toscana, l'andamento del virus: i dati dei comuni

Firenze, 7 luglio 2022 – Sono 5.644 su 22.711 test i nuovi casi Covid in Toscana, per un tasso medio di contagi giornalieri per centomila abitanti di quasi 154. E' quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione Toscana. Prima in Toscana per tasso di incidenza è la provincia di Siena, che resta stabile a 222, con 586 nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore.

E' invece in provincia di Livorno il comune toscano a cui va la 'maglia nera'. Sull'isola di Capraia il tasso di nuovi contagi giornalieri ogni centomila abitanti – dato che aiuta a comprendere l'impatto del virus su un determinato territorio – sale a 515, con 2 casi Covid in più su soli 388 residenti. Ecco come il virus circola in Toscana nei dati di giovedì 7 luglio, suddivisi per provincia e comune per comune.

I dati per provincia (tasso e nuovi casi)

Siena 222 (586 nuovi casi)

Lucca 158 (601 nuovi casi)

Arezzo 157 (529 nuovi casi)

Firenze 156 (1.535 nuovi casi)

Livorno 150 (495 nuovi casi)

Pisa 149 (621 nuovi casi)

Grosseto 148 (323 nuovi casi)

Massa-Carrara 134 (254 nuovi casi)

Pistoia 129 (376 nuovi casi)

Prato 127 (324 nuovi casi)

I dati per comune

Nell'area di Firenze, Prato e Pistoia (oltre alla zona del cuoio pisana), è a Cantagallo che va oggi la 'maglia nera'. Il comune della provincia di Prato ha un tasso di incidenza quasi 390, dovuto a 12 casi in più su circa 3mila abitanti. Seguono 11 comuni del fiorentino: Londa (380), Firenzuola (311), Barberino di Mugello (241), Bagno a Ripoli (236), Greve in Chianti (208), Reggello (205), Figline e Incisa Valdarno (200), Lastra a Signa (195), Calenzano (193), Certaldo (185), Dicomano (183).

Nella Toscana nord occidentale, che comprende le province di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa, oltre al record regionale dell'Isola di Capraia, a Piazza al Serchio il tasso di nuovi contagi giornalieri su centomila abitanti è di 406, a causa di 9 casi in più su 2.214 residenti. Seguono, sempre in provincia di Lucca, Sillano Giuncugnano (396) e Vagli Sotto (343). Quindi, in provincia di Massa Carrara ha un tasso di incidenza di 299 Comano, Castelnuovo Val di Cecina, in provincia di Pisa, è a quota 283. Sopra i 250 anche Fabbriche di Vergemoli (277), Crespina Lorenzana (260) e Guardistallo (255).

Nella zona che comprende le province di Arezzo, Grosseto e Siena, è alta la circolazione del virus a Sestino, piccolo comune dell'aretino il cui tasso di nuovi contagi giornalieri ogni centomila abitanti è di quasi 458, dovuto a 6 casi Covid in più su 1.230 residenti. Subito dopo Siena: il capoluogo di provincia ha un tasso di incidenza di 425, con 232 casi in più nelle ultime 24 ore. Seguono Monte San Savino (346), Castiglion Fibocchi (337), Monticiano (330), Scansano (324), Roccalbegna (317), Cetona (316), Semproniano (303), Monteriggioni (301).

I comuni capoluogo (tasso e nuovi casi)

Siena 425 (232 nuovi casi)

Pisa 161 (144 nuovi casi)

Lucca 158 (140 nuovi casi)

Firenze 156 (562 nuovi casi)

Massa 155 (104 nuovi casi)

Carrara 150 (91 nuovi casi)

Grosseto 149 (122 nuovi casi)

Livorno 144 (225 nuovi casi)

Arezzo 143 (140 nuovi casi)

Prato 124 (240 nuovi casi)

Pistoia 124 (112 nuovi casi)