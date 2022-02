Firenze, 6 febbraio 2022 - Il tasso di incidenza calcolato ogni centomila abitanti permette di capire quale sia il reale peso dei nuovi contagi registrati in un certo comune nelle ultime 24 ore. Per esempio nell'ultima giornata a Campagnatico (Grosseto) sono stati individuati 12 positivi, un numero che può sembrare piccolo, ma se viene rapportato ai soli 2.300 abitanti del comune ecco che il tasso di incidenza ogni 100mila abitanti diventa il peggiore della Toscana: 515. Si tratta comunque di livelli molto più bassi rispetto a quelli di gennaio, anche se molto più alti di quelli prenatalizi: effetto di Omicron, che ha portato a un'impennata clamorosa dei contagi, per fortuna senza intasare oltremodo gli ospedali grazie a una campagna di vaccinazione che in Toscana è capillare.

LA TABELLA CON I DATI COMUNE PER COMUNE

Nella zona sud-orientale della regione (province di Arezzo, Grosseto e Siena) dopo Campagnatico i dati peggiori li registrano Buonconvento (Siena) con 420 (13 casi), Loro Ciuffenna (Arezzo) con 392 (23 casi) e Castell'Azzara (Grosseto) con 364 (5 casi).

Nella zona nord-occidentale (province di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa) il comune maglia nera di oggi è Zeri (Massa Carrara) con 402 di tasso di incidenza e 4 nuovi casi. Seguono Campo nell'Elba (Livorno) con 345 (16 nuovi casi) e Suvereto (Livorno) con un tasso di 296 e 9 nuovi positivi.

Infine nella zona della Toscana Centrale (Firenze, Prato e Pistoia) i comuni con i numeri peggiori di oggi sono Uzzano (Pistoia) con 409 (23 nuovi casi) davanti a Abetone Cutigliano (Pistoia) con un tasso di 400 e 8 nuovi casi e San Godenzo (Pistoia) con 277 (3 nuovi casi).