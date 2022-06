Covid Toscana, come circola il virus sul territorio: i dati comune per comune

Firenze, 21 giugno 2022 – Sono 3.812 su 15.844 test i nuovi casi Covid in Toscana, per un tasso medio di contagi giornalieri per centomila abitanti – dato che misura l'impatto del virus su un determinato territorio – che balza a quasi 104. E' quanto emerge dai dati diffusi oggi dalla Regione. Prima in Toscana per circolazione del virus è Pisa, il cui tasso di incidenza sale a 141, con 586 nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore.

E' in provincia di Lucca, invece, il comune toscano che risulta primo per tasso di incidenza nei dati di oggi: il piccolo borgo di Fosciandora, in Garfagnana, raggiunge quasi quota 535, con 3 casi Covid in più su una popolazione di appena 562 persone. Ecco, in dettaglio, come il virus circola in Toscana nei dati di martedì 21 giugno, suddivisi per provincia e comune per comune.

I dati per provincia (tasso e nuovi casi)

Pisa 141 (586 nuovi casi)

Livorno 117 (386 nuovi casi)

Lucca 114 (435 nuovi casi)

Massa-Carrara 109 (206 nuovi casi)

Firenze 101 (995 nuovi casi)

Pistoia 94 (273 nuovi casi)

Siena 91 (239 nuovi casi)

Arezzo 88 (298 nuovi casi)

Grosseto 85 (186 nuovi casi)

Prato 81 (208 nuovi casi)

I dati per comune

Nell'area di Firenze, Prato e Pistoia (oltre alla zona del Cuoio pisana), primo comune per tasso di nuovi contagi giornalieri ogni centomila abitanti è Palazzuolo sul Senio, a quota 357, con 4 casi Covid in più su 1.121 residenti. Seguono Cantagallo (Prato), a quota 227, e Greve in Chianti (Firenze) a 200. Hanno un tasso di incidenza superiore a 150 anche i comuni di Uzzano (178), Montaione (170), Marradi (168), Ponte Buggianese (159), Barberino Tavarnelle (158) e Vaglia (153).

Nella Toscana nord occidentale, che comprende le province di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa, è alta la circolazione del virus: oltre che nel comune di Fosciandora, 'maglia nera' toscana, a Vagli Sotto, sempre in provincia di Lucca, il cui tasso balza a quasi 458, con 4 nuovi casi Covid su 874 abitanti. Seguono una serie di comuni del pisano: Santa Luce, a quasi 369, Chianni, a 299, Monteverdi Marittimo a 270, Vicopisano a 268 e Calci a 267. Hanno un tasso superiore a 200 anche Gallicano (249), Terricciola (247), Montecatini Val di Cecina (236), Porto Azzurro (221), Fauglia (219), San Giuliano Terme (211) e Crespina Lorenzana (204).

Nella zona che comprende le province di Arezzo, Grosseto e Siena, il comune con il tasso di incidenza più alto è Montemignaio, nel Casentino, che sale a 383, con 2 casi in più nelle ultime 24 ore su una popolazione di soli 522 abitanti. Ha un tasso di contagi giornalieri su centomila abitanti pari a 243 il comune di Pitigliano, in Maremma, seguito da quattro comuni del senese: Murlo, a 206, Chianciano Terme, a quota 205, Radda in Chianti, a 201, e Cetona a 197.

I comuni capoluogo (tasso e nuovi casi)

Pisa 150 (134 nuovi casi)

Lucca 145 (129 nuovi casi)

Carrara 135 (82 nuovi casi)

Livorno 131 (205 nuovi casi)

Massa 123 (82 nuovi casi)

Firenze 122 (439 nuovi casi)

Arezzo 109 (107 nuovi casi)

Grosseto 98 (80 nuovi casi)

Pistoia 96 (57 nuovi casi)

Siena 89 (48 nuovi casi)

Prato 81 (157 nuovi casi)