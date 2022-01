Firenze, 17 gennaio 2020 - Secondo gli ultimi dati giornalieri diffusi (al 16 gennaio) il comune che nell'ultima giornata ha registrato il tasso di incidenza ogni centomila abitanti più alto della Toscana è Roccalbegna, in provincia di Grosseto. Si tratta di un dato che serve per capire se un certo numero di positivi registrato in un comune in un giorno si debbano considerare tanti o pochi. Quanto impattano sulla popolazione del comune? Ecco perché si usa un tasso di incidenza, in questo caso il numero di positivi ogni centomila abitanti. Questo spiega perché un numero relativamente basso di nuovi contagi, anche solo uno o due, possa avere un significato diverso in una comunità di poche centinaiadi abitanti rispetto a una grande città

I dati a livello provinciale

Arezzo 239 (807 nuovi casi)

Firenze 310 (3.062 nuovi casi)

Grosseto 261 (572 nuovi casi)

Livorno 296 (977 nuovi casi)

Lucca 299 (1.139 nuovi casi)

Massa-Carrara 244 (464 nuovi casi)

Pisa 298 (1.242 nuovi casi)

Pistoia 289 (843 nuovi casi)

Prato 239 (614 nuovi casi)

Siena 215 (567 nuovi casi)

I dati per comune

Zona Toscana Centro

Nell'area delle province di Firenze, Prato e Pistoia (oltre alla Zona del Cuoio pisana) i comuni con il tasso di incidenza più alto sono Abetone Cutigliano (Pistoia) con 650 (13 nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore), Montaione (Firenze) con 453 (16 nuovi positivi) e Campi Bisenzio (Firenze) con 447 (207 nuovi positivi).

Zona Toscana Nord Ovest

Nella zona nord occidentale (province di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa tranne la Zona del Cuoio) è Lajatico il comune con il dato peggiore, dovuto a soli 8 contagi ma su una popolazione di appena 1274 abitanti, per cui il tasso di incidenza è 627. Seguono Fosciandora (Lucca) con 534 (3 nuovi casi) e Casola in Lunigiana (Massa Carrara) con 510 (5 nuovi casi).

Zona Toscana Sud Est

Nella zona che comprende le province di Arezzo, Grosseto e Siena c'è la "maglia nera" di oggi della regione e cioè Roccalbegna con 740 di tasso di incidenza, dovuto a 7 casi su meno di mille abitanti. Seguono due comuni della provincia di Siena: Radicondoli (655 di tasso con 6 nuovi positivi) e Radda in Chianti (604 di tasso, nove nuovi casi positivi ).