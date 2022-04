Covid Toscana, l'andamento del virus comune per comune

Per approfondire :

Firenze, 27 aprile 2022 - Secondo i dati della Regione Toscana il comune che nelle ultime 24 ore ha fatto segnare il più alto tasso di incidenza per contagi Covid è Porto Azzurro all'Isola d'Elba, con un indice di 774 a fronte di 28 nuovi casi su circa 3.600 abitanti. Il tasso di incidenza ogni centomila abitanti, lo ricordiamo, parametra i nuovi positivi giornalieri a centomila abitanti e permette così di capire se un certo numero di contagi individuati in un comune siano tanti o no, rispetto alla popolazione.

Sul fronte dei comuni, nella Asl Nord Ovest (Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa) dopo Porto Azzurro ci sono Calci (Pisa) a 40, Villa Collemandina (Lucca) a 396, Minucciano (Lucca) a 371, poi Guardistallo, Podenzana e Rio.

Nella Asl Centro (province di Firenze, Pistoia e Prato) il comune maglia nera di giornata è Abetone Cutigliano (Pistoia) con un tasso di 550 (11 nuovi casi su circa 2mila residenti), segue Lamporecchio (Pistoia) a 271, poi Poggio a Caiano (Prato) a 263, seguono Capraia e Limite, Rufina, Massa e Cozzile.

Nella Asl Sud Est (province di Arezzo, Grosseto e Siena) il comune con il tasso più alto è Monticiano (Siena) con 659 (10 casi su 1.500 abitanti), poi Roccalbegna (Grosseto) con 423 e Castiglione della Pescaia (Grosseto) con 407, seguono Loro Ciuffenna (Arezzo), Civitella Paganico, Pieve Santo Stefano.

A livello provinciale è Pisa ad avere il tasso giornaliero ogni centomila abitanti più alto: 182. Seguono, nell'ordine, Siena e Grosseto (177), Pistoia (166), Massa Carrara (165), Livorno (162), Arezzo (152), Firenze (138), Lucca (134), Prato (123).