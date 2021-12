Firenze, 24 dicembre 2021 - Il dato giornaliero dell'incidenza dei contagi (ogni centomila abitanti) permette di capire se un certo numero di nuovi casi individuati nell'ultimo giorno siano tanti o pochi per un certo territorio: per esempio il comune toscano con il dato peggiore delle ultime 24 ore (Orciano Pisano, in provincia di Pisa) ha tre "soli" casi positivi individuati nelle ultime 24 ore, ma su una popolazione di appena 629 abitanti portano a un tasso di quasi 477 per 100mila abitanti. Per capirsi, 150 casi la settimana sono considerati da zona rossa.

Firenze

Il dato peggiore è quello di San Godenzo con 3 casi per un'incidenza di 277 positivi ogni 100mila abitanti nell'ultimo giorno: un numero che risente della piccola popolazione del paese, poco più di mille anime. Seguono Gambassi terme (8 casi e 165 di tasso) e poi il capoluogo: Firenze ha un numero di contagi davvero molto alto, 534 positivi nell'ultima giornata per un tasso di 148 casi ogni 100mila abitanti. Tanti i nuovi positivi anche a BAgno a ripoli (36, tasso di 141), seguono Signa (25 casi, 134 di tasso) e Calenzano (21 casi, 116 di tasso).

Prato

E' la Valbisenzio a segnare i numeri peggiori quest'oggi: Vaiano con 10 casi e un tasso di 100 positivi ogni 100mila abitanti e Vernio con 6 casi e un tasso di 98. Poi il capoluogo Prato con 189 nuovi positivi e un tasso di 97. Seguono Montemurlo (14 casi, 74 di tasso), Poggio a Caiano (7 casi, 71 di tasso), Cantagallo (2 casi, 64 di tasso) e Carmignano (6 casi, 40 di tasso).

Pistoia

Il comune con il dato peggiore in provincia di Pistoia è Chiesina Uzzanese con 9 casi e 199 nuovi positivi ogni 100mila abitanti seguita da Pieve a Nievole (18 casi, 196 di tasso) e Ponte Buggianese (14 casi e 158 di tasso). Seguono Pescia con 27 casi e 139 di tasso, Montecatini Terme con 22 casi e 110 di tasso poi Massa e Cozzile, Abetone Cutigliano, Lamporecchio e Larciano. Invece Pistoia città ha il tasso più basso fra tutti i capoluoghi di provincia toscani: 46 nuovi casi e 50 nuovi positivi ogni 100mila abitanti.

Lucca

Spostandosi dalla Asl Centro alla Asl Nord Ovest, in provincia di Lucca è Stazzema ad avere il dato peggiore con 9 casi e 313 nuovi positivi ogni 100mila abitanti. Seguono Sillano Giuncugnano (2 casi, 197 di tasso), Forte dei Marmi (13 casi, 184 di tasso), San Romano in Garfagnana (2 casi, 145 di tasso). A seguire Seravezza, Pietrasanta e Montecarlo. Lucca città è a 72 nuovi casi e un tasso di 81.

Pisa

Nel Pisano colpisce che non ci sia una sola zona con dati alti: le peggiori di giornata sono in pratica diffuse su tutta la vasta provincia, dalle colline pisane alla Valdera, poi il Cuoio e la Valdicecina. Spicca il dato di Orciano, maglia nera regionale con 3 casi e un tasso di incidenza di 476 ogni centomila abitanti. Male anche Ponsacco con 43 casi e un tasso di 277, seguono Buti con 11 casi e 197 di tasso, Santa Maria a Monte (23 casi e 173 di tasso), Guardistallo (2 casi e 170 di tasso), Casciana Terme Lari (18 casi, 145 di tasso). Pisa città è invece a livelli più contenuti: 60 nuovi casi e un tasso di 67 casi per centomila abitanti.

Livorno

A Livorno città il dato è più contenuto: 113 casi e un tasso di 72, ma anche in provincia rispetto al resto della regione non va così male. Il comune con il numero peggiore è l'elbano Porto Azzurro con 5 casi e 138 di tasso, poi Rosignano Marittimo con 37 casi e 122 di tasso, Bibbona con 3 casi e 94 di tasso, Cecina con 25 casi e 89 di tasso.

Massa Carrara

Anche in questo caso tra costa e Lunigiana la situazione non è esorbitante. Il comune peggiore è Podenzana con 3 casi e 142 di tasso. Gli altri sono Pontremoli (8 casi, 113 di tasso), Aulla (11 casi, 103 di tasso) poi Massa con 66 casi e 98 di tasso. Carrara è invece a 54 casi e 88 di tasso.

Grosseto

Il comune con il dato peggiore è Campagnatico con 4 casi e un tasso di 171, poi Castel del Piano con 6 casi e un tasso di 124, Santa Fiora con 3 casi e 120 di tasso, mentre Grosseto città è a 72 casi e 88 di tasso.

Siena

Sono senesi i comuni con il dato peggiore nella Asl Sud Est, a partire da Castellina in Chianti (8 casi e 294 di tasso), poi Radda in Chianti (4 casi e 265 di tasso), Castelnuovo Berardenga (20 casi e 227 di tasso), Monteriggioni (20 casi e 200 di tasso), Monteroni d'Arbia (17 casi e 189 di tasso) e Siena città con 102 nuovi casi e 188 di tasso giornaliero.

Arezzo

In provincia di Arezzo il dato peggiore è a Castiglion Fibocchi con 4 nuovi casi e 192 di tasso, poi Lucignano (6 casi e 173 di tasso), Foiano della Chiana (15 casi, 162 di tasso). Arezzo città è a 157 di tasso con 154 nuovi casi.

