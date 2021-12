Firenze, 28 dicembre 2021 - È di nuovo Firenze il Comune con il più alto numero assoluto di nuovi casi giornalieri della Toscana, mentre relativamente al tasso di contagio ogni 100mila abitanti in testa alla classifica si colloca Sassetta (Livorno), con un indice di 1.257,86.

Il dato emerge dalla scheda giornaliera diffusa su Telegram dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Va detto però che in entrambi dati incide moltissimo la demografia: nel primo caso l’alto numero di cittadini; nel secondo, al contrario, i pochissimi abitanti (a Sassetta sono appena 477) che fa aumentare il “peso” di ogni singolo nuovo contagio (oggi ne sono stati registrati a Sassetta 6).

Partendo dai numeri assoluti, che registrano un aumento importante rispetto a ieri, Firenze si colloca in testa alla classifica con 760 nuovi positivi in un giorno (ieri era stati 361). Seguono: Arezzo (206 oggi contro i 184 di ieri), Siena (170 contro 64), Prato (145 oggi contri i 185 di ieri), Livorno (108 contro i 54 di ieri) e ancora Scandicci con 102. Passando dai numeri a tre cifre a quelli a due, in testa ci sono Pistoia (83), Lucca (68), Empoli (66), Bagno a Ripoli (62), Campi Bisenzio (61) e Grosseto (60).

Relativamente al tasso di nuovi positivi ogni 100mila abitanti, dopo Sassetta seguono in classifica vari comuni con pochi abitanti: Castellina in Chianti (tasso di 515,65), Lucignano (461,49), Monticiano (395, 87), Asciano (336,40). Fra i Comuni più popolosi, alta l’incidenza a Siena, che si attesta a 313,68.

Lisa Ciardi