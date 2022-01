Firenze, 3 gennaio 2022 – In Toscana sono quasi 7mila i nuovi casi di positività rispetto a ieri. Il contagio è molto diffuso, ma quali sono i comuni in cui il coronavirus corre di più?. Ecco i dati comune per comune, relativi alla giornata di lunedì 3 gennaio, nei quali si riporta il tasso di positivi giornaliero per centomila abitanti. Un dato importante perché fa capire quanto il covid impatta sul territorio, rapportando i casi alla popolazione del comune.

In valore assoluto, il comune con il più alto tasso di contagi giornalieri ogni centomila abitanti è Radicondoli, in povincia di Siena, con 6 nuovi casi giornalieri su una popolazione ristretta a 916 persone. Qui il tasso è di 655,02. Seguono quattro comuni del fiorentino: Lastra a Signa, con 114 nuovi casi in 24 ore ed un tasso giornaliero per centomila abitanti di 586,39, Signa con 107 nuovi casi ed un tasso di 577,57, Calenzano, con 99 nuovi casi e un tasso di 547,14 e, nel Mugello, Londa, con 10 nuovi casi su una popolazione di 1.841 persone ed un tasso di 543,18.

Il comune in cui il coronavirus corre meno in Toscana nella giornata del 3 gennaio è invece Portoferraio, che, su una popolazione di 11.915 persone, è ad un tasso di positivi giornaliero su centomila abitanti dell'8,39, con un solo caso in più nelle ultime 24 ore. Tra i comuni con il tasso più basso anche Calci (15,73), Pomarance (18,14), due comuni del pisano, Rio (29,79) e Suvereto (32,96), nel livornese, che registrano tutti un solo caso.

In valore assoluto il numero di casi più alto si conta nel comune di Firenze, con 1.178, contro i 926 del 2 gennaio; 260, su una popolazione di quasi 194mila ne conta Prato, 244 su 156.031 persone Livorno. Supera quota 200 anche Campi Bisenzio, comune della Piana fiorentina, pecisamente con 202 nuovi casi su 46.370 abitanti ed un tasso al 436,57. Poco sotto la soglia dei 200, a 198, si trova Grosseto, che però ha una popolazione praticamente doppia rispetto a Campi, per un tasso di positivi su centomila abitanti pari al 242,58.

Tra i capoluoghi di provincia, la città di Arezzo registra 190 nuovi casi su 97.842 abitanti. A Pistoia 80 casi su quasi 90.500 abitanti, Lucca 91 nuovi casi nelle 24 ore su 88.822 abitanti e 91 anche a Pisa, su una popolazione leggermente superiore (89.155). A Massa i casi sono 55 su 66.866 abitanti, a Carrara 63 su 60.685, Siena 149 su 54.195.