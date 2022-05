Covid Toscana, l'andamento del virus sul territorio: i dati nei comuni

Firenze, 27 maggio 2022 – Sono 1.058 su 9.663 test i nuovi casi Covid in Toscana, per un tasso medio di contagi giornalieri per centomila abitanti che flette nelle ultime 24 ore da 37,89 a 28,84. E' quanto emerge dai dati diffusi oggi dalla Regione. Prima in Toscana per circolazione del virus resta la provincia di Siena, il cui tasso di incidenza scende però in un giorno da 45 a 40. I casi Covid in più sono 105, contro i 119 di ieri. Balza ad un tasso di 419 e diventa primo comune toscano per tasso di incidenza Sassetta, in provincia di Livorno. Nel piccolo borgo di 477 abitanti si registrano 2 nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore. Ecco come il virus circola in Toscana nei dati di venerdì 27 maggio, suddivisi per provincia e comune.

I dati per provincia (tasso e nuovi casi)

Siena 40 (105 nuovi casi)

Pisa 35 (147 nuovi casi)

Grosseto 34 (74 nuovi casi)

Firenze 29 (284 nuovi casi)

Pistoia 28 (81 nuovi casi)

Arezzo 26 (89 nuovi casi)

Livorno 26 (86 nuovi casi)

Lucca 24 (91 nuovi casi)

Massa-Carrara 23 (43 nuovi casi)

Prato 23 (58 nuovi casi)

I dati per comune

Nell'area di Firenze, Prato e Pistoia (oltre alla zona del Cuoio pisana), tutti i comuni continuano ad avere un tasso di incidenza inferiore a 100. Come ieri, i primi cinque per circolazione del virus sono tutti in provincia di Firenze: Palazzuolo sul Senio, in Mugello, è a 89, con un caso in più nelle 24 ore, quindi Vaglia, a 77, Fucecchio e Barberino di Mugello, entrambi a 74, Rignano sull'Arno a 69. Seguono tre comuni del pistoiese: Buggiano, a 57, Uzzano, a 53, Massa e Cozzile, a quasi 52.

Nella Toscana nord occidentale, che comprende le province di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa, oltre a Sassetta, comune 'maglia nera' nei dati di oggi, troviamo Vagli Sotto, che sfiora quota 229. In provincia di Pisa ha un tasso di incidenza di 170 Guardistallo, Vecchiano è a 143, quindi Fauglia, a quasi 137. Si mantengono sopra quota 100 anche Piazza al Serchio (135), Calci (126), Santa Luce (123), Montecatini Val di Cecina (118) e Stazzema (105).

Nella zona che comprende le province di Arezzo, Grosseto e Siena, il virus circola a Monterotondo Marittimo, con un tasso di incidenza di quasi 157 e 2 contagi Covid in più nelle ultime 24 ore. Scansano, situato sulle colline grossetane, è a 116, Gaiole in Chianti, in provincia di Siena, a 115, Roccalbegna, in provincia di Grosseto, a quasi 106. Seguono l'antico borgo di Sorano (95), sempre in provincia di Grosseto, e Castiglione d'Orcia (93), nel senese.

I comuni capoluogo (tasso e nuovi casi)

Siena 46 (25 nuovi casi)

Pisa 40 (36 nuovi casi)

Massa 34 (23 nuovi casi)

Grosseto 34 (28 nuovi casi)

Livorno 33 (51 nuovi casi)

Firenze 32 (115 nuovi casi)

Pistoia 27 (24 nuovi casi)

Arezzo 24 (23 nuovi casi)

Prato 23 (44 nuovi casi)

Carrara 20 (12 nuovi casi)

Lucca 19 (17 nuovi casi)