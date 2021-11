Firenze, 29 novembre 2021 - I nuovi casi di positività al Covid in Toscana, individuati nelle ultime 24 ore, sono 328 con un tasso di positività del 2,6% che sale all'8,6% se si considerano solo le prime diagnosi: un tasso in crescita rispetto alle domeniche del mese di novembre, bisogna tornare a metà settembre per avere dati riferiti alla domenica così alti.

I test eseguiti sono stati 12.610, dei quali 4.732 molecolari e 7.878 test rapidi. Sul fronte dei ricoveri si segnala un aumento: in tutto sono 311 i pazienti in ospedale, 260 in area Covid (11 in più rispetto a ieri) e 51 in terapia intensiva (5 in più).

Sono 83.011 i casi complessivi ad oggi a Firenze (29 in più rispetto a ieri), 27.356 a Prato (9 in più), 28.534 a Pistoia (33 in più), 15.788 a Massa Carrara (36 in più), 30.456 a Lucca (31 in più), 35.277 a Pisa (27 in più), 22.424 a Livorno (53 in più), 26.939 ad Arezzo (47 in più), 18.104 a Siena (24 in più), 12.531 a Grosseto (39 in più).

