Firenze, 7 gennaio 2022 - L'ondata di contagi da Covid in Toscana resta sempre molto alta: i casi registrati nelle ultime 24 ore sono sì più contenuti degli ultimi giorni in valori assoluti (7.567 contro i recenti numeri in doppia cifra) ma è l'effetto festività: nel giorno dell'Epifania sono stati effettuati meno test, meno della metà degli ultimi rilevamenti: ieri sono stati infatti poco più di 31mila fra tamponi molecolari (18.580) e test rapidi (12.471).

Sono 139.681 i casi complessivi ad oggi a Firenze (3.195 in più rispetto a ieri), 39.106 a Prato (474 in più), 41.261 a Pistoia (493 in più), 23.028 a Massa Carrara (232 in più), 46.394 a Lucca (544 in più), 54.236 a Pisa (720 in più), 34.106 a Livorno (579 in più), 42.214 ad Arezzo (465 in più), 30.958 a Siena (437 in più), 19.051 a Grosseto (428 in più).

