Firenze, 30 dicembre 2021 - Un numero record di tamponi, quasi 70mila in un giorno (per la precisione 69.759, circa 25mila molecolari e oltre 44mila rapidi), ma non basta questo a spiegare la cifra monstre di nuovi positivi al Covid registrati in un giorno in Toscana: 15.830. Più che raddoppiati in un giorno, cifre mai raggiunte prima, che solo poche settimane fa erano il totale dei positivi in tutta Italia e ora sono solo quelli toscani. Più di due su tre fra chi ieri ha fatto il tampone è risultato positivo. Numeri che rischiano di paralizzare le attività economiche e di mettere in crisi il sistema sanitario. Che per adesso, però, regge.

Impressionanti i numeri delle province: Firenze oltre 5mila casi e un'incidenza sopra i 500 casi ogni centomila abitanti, incidenza sopra i 500 anche a Siena, poco sotto a Prato.

Il tasso di positività netto, cioè calcolato sulle persone che hanno fatto un tampone, è un nuovo record e impressiona: più di due persone su tre fra coloro che si sono testate sono risultate positive, il 69,6%: il tasso lordo, cioè calcolato sui tamponi fatti, è 22,7%, ma questo include anche più test fatti su una stessa persona.

Sul fronte tamponi, nella notte sono state effettuate 8mila prenotazioni in poco più di venti minuti. Su quello dei vaccini, in Toscana siamo a 7 milioni e 136mila dosi.

I ricoveri

Forte crescita dei ricoveri in area medica non intensiva (+51), dove ad oggi ci sono 600 pazienti: l'indice di saturazione è 11,9% e comincia ad avvicinarsi quel 15% passato il quale la regione andrà in zona gialla. Calano invece di due unità i ricoveri in terapia intensiva: 76 pazienti, 13,3% di saturazione (la soglia per la zona gialla è 10% insieme al superamento del 15% in area non intensiva).

La mappa dei casi

Sono 99.637 i casi complessivi ad oggi a Firenze (5.163 in più rispetto a ieri), 31.458 a Prato (1.268 in più), 33.399 a Pistoia (1.185 in più), 18.609 a Massa Carrara (553 in più), 36.548 a Lucca (1.616 in più), 41.792 a Pisa (1.852 in più), 27.378 a Livorno (923 in più), 33.467 ad Arezzo (1.490 in più), 23.476 a Siena (1.368 in più), 15.394 a Grosseto (412 in più).

