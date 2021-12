Firenze, 29 dicembre 2021 - Numeri mai raggiunti prima, impensabili solo poche settimane fa: cifre che dicono che il Covid, con la variante Omicron, ha cambiato volto. Dilaga, ormai è contagiosissimo, ma grazie ai vaccini è meno aggressivo. In terapia intensiva ci sono quasi solo non vaccinati e i pochi vaccinati purtroppo ci sarebbero finiti probabilmente lo stesso a causa di altre patologie di fronte alle quali c'è poco da fare. Tuttavia si resta sbalorditi davanti ai numeri del Covid in Toscana nelle ultime 24 ore: 7.304 nuovi positivi in un giorno, ma i successo.

Il tasso di positività netto, cioè calcolato sulle persone che hanno fatto un tampone, è per la prima volta superiore al 50% (50,4%), cioè una persona su due fra coloro che ieri hanno fatto un test è risultata positiva: il tasso lordo, cioè calcolato sui tamponi fatti, è del 13%, ma questo include anche più test fatti su una stessa persona.

I tamponi effettuati ieri sono stati 56.064: di questi 24.034 molecolari e 32.030 rapidi.

Intanti i vaccini, unico vero scudo esistente ad oggi contro il Covid, in Toscana hanno raggiunto quota 7 milioni e 97.487 dosi.

La mappa dei casi

Sono 94.474 i casi complessivi ad oggi a Firenze (2.604 in più rispetto a ieri), 30.190 a Prato (565 in più), 32.214 a Pistoia (485 in più), 18.056 a Massa Carrara (221 in più), 34.932 a Lucca (696 in più), 39.940 a Pisa (695 in più), 26.455 a Livorno (525 in più), 31.977 ad Arezzo (674 in più), 22.108 a Siena (621 in più), 14.982 a Grosseto (218 in più).

