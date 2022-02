Covid Toscana, il bollettino del 24 febbraio: quasi 3mila nuovi casi

Firenze, 24 febbraio 2022 - I nuovi casi positivi al Covid individuati in Toscana nelle ultime 24 ore sono 2.993, a fronte di poco meno di trentamila tamponi (8.406 molecolari e 21.449 test rapidi). Il tasso di positività è 10%, quello calcolato solo sulle prime diagnosi è invece del 49,4%, in netto calo rispetto a una settimana fa. Netto calo e tante guarigioni, ma il fatto che una persona su due fra chi si fa un tampone risulti positiva vuol dire che il virus sta circolando ancora in maniera sostenuta: in calo, ma c'è ancora e non poco, quindi massima attenzione alle mascherine al chiuso e alle altre norme di precauzione.

Sono 249.223 i casi complessivi ad oggi a Firenze (637 in più rispetto a ieri), 64.576 a Prato (134 in più), 71.362 a Pistoia (198 in più), 38.985 a Massa Carrara (198 in più), 84.862 a Lucca (338 in più), 97.324 a Pisa (322 in più), 71.541 a Livorno (351 in più), 75.674 ad Arezzo (338 in più), 53.802 a Siena (251 in più), 40.048 a Grosseto (226 in più).

