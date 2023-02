Covid Toscana, bollettino 22 febbraio: 253 nuovi casi, 4 morti

Covid Toscana, il bollettino del 22 febbraio

Firenze, 22 febbraio 2023 – Covid in Toscana: sono 253 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore: 62 sono stati confermati con tampone molecolare gli altri 191 con test rapido.

Con gli ultimi casi salgono a 425.001 i positivi dall'inizio dell'emergenza nei comuni della Città metropolitana di Firenze (65 in più rispetto a ieri), 103.509 in provincia di Prato (15 in più), 123.303 a Pistoia (7 in più), 83.342 a Massa Carrara (15 in più), 173.142 a Lucca (21 in più), 185.981 a Pisa (37 in più), 146.698 a Livorno (28 in più), 143.385 ad Arezzo (18 in più), 113.509 a Siena (19 in più) e 88.964 a Grosseto (27 in più). A questi vanno aggiunti 569 casi di positività notificati in Toscana ma che riguardano residenti in altre regioni.

Al momento in Toscana risultano pertanto 15.333 positivi, -7,4% rispetto a ieri. Di questi 179 (6 in più rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 8 (stabili) si trovano in terapia intensiva.

La lista dei decessi si aggiorna con 4 nuovi decessi: 2 uomini e 2 donne con un'età media di 84 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 2 a Firenze, 1 a Prato, 1 a Pisa.

La Toscana ha circa 43.353 casi complessivi ogni 100.000 abitanti dall'inizio della pandemia (tra residenti e non residenti). Al momento la provincia di notifica con il tasso più alto é Lucca (con 45.270 casi ogni 100 mila abitanti), seguita da Livorno (44.826) e Pisa (44.595). La più bassa concentrazione si riscontra a Prato (con un tasso di 40.101).