Firenze, 21 settembre 2021 - Covid Toscana, sono 215 i nuovi contagi di coronavirus registrati nella regione oggi, 21 settembre. Lo riporta il presidente della Regione, Eugenio Giani, che in una comunicazione social anticipa i dati del bollettino giornaliero sull'emergenza pandemia. Nelle ultime 24 ore risultano effettuati 7.403 tamponi molecolari e 10.898 antigenici rapidi con un tasso di nuovi positivi pari all'1,17% sul totale dei test e al 4% sulle prime diagnosi.

Numeri complessivamente in flessione su base settimanale: in effetti sette giorni fa erano stati riscontrati 279 contagi a fronte peraltro di un numero di tamponi inferiore, 17.516. Nel raffronto, dunque, diventa più marcata la frenata dell'epidemia guardando al tasso di positività, che martedì scorso ha raggiunto, rispettivamente, l'1,59 e il 5,4%. Passando al versante delle vaccinazioni la regione conta, a stamani, 5.250.698 dosi somministrate dall'inizio della campagna

Accesso libero aghi hub vaccinali

Accesso libero per prima e seconda dose di vaccino anti Covid, negli hub vaccinali della Toscana, fino al 30 settembre. Le persone sopra i 12 anni, si spiega, che volessero accedere alla somministrazione del vaccino, possono recarsi presso uno dei centri vaccinali, gestiti dalle Asl territorialmente competenti, e avviare il percorso di vaccinazione, presentandosi muniti di carta d'identità e tessera sanitaria. L'accesso è libero, fino al 30 settembre, anche per coloro che devono ricevere il richiamo, dopo l'intervallo minimo previsto. Gli hub sono ad accesso libero anche per i minori, ma oltre che documento di identità e tessera sanitaria, devono essere accompagnati da entrambi i genitori, oppure con un solo genitore con apposita delega o autocertificazione, in cui è dichiarata l'impossibilità del secondo genitore a essere presente alla vaccinazione (con fotocopia documento identità del genitore assente).