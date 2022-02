Covid Toscana 21 febbraio: pochi tamponi, positivi in forte calo. Rimbalzo dei ricoveri

Firenze, 21 febbraio 2022 - Sono stati appena 11.630 i test eseguiti nelle ultime 24 ore in Toscana e di questi più della metà sono test rapidi (6.473). Di conseguenza il dato dei nuovi positivi è in forte calo, sono 1.316 i casi di positività al Covid individuati in regione nell'ultima giornata. Il tasso di positività resta però a doppia cifra: 11,3%, che sulle prime diagnosi (esclusi i secondi e successivi tamponi di controllo) è 47,3%. Comunque in discesa.

Risalgono invece i ricoveri in area Covid (+28, adesso ci sono 980 pazienti negli ospedali della Toscana) ma non in terapia intensiva, dove invece c'è un ricovero in meno (58 in totale): un saldo, quello delle intensive, dovuto a 6 nuovi ingressi meno quattro dimissioni e tre decessi.

A BREVE IL BOLLETTINO COMPLETO

Leggi anche:

Covid Toscana, la percentuale di positivi sul totale dei soggetti sottoposti a tampone

Il 31 marzo stop al Green pass? Giani: "Se calano i contagi potremo farne a meno"

La mappa dei nuovi positivi

Sono 247.294 i casi complessivi ad oggi a Firenze (337 in più rispetto a ieri), 64.149 a Prato (64 in più), 70.719 a Pistoia (103 in più), 38.384 a Massa-Carrara (49 in più), 83.622 a Lucca (174 in più), 96.321 a Pisa (97 in più), 70.485 a Livorno (122 in più), 74.547 ad Arezzo (150 in più), 52.900 a Siena (103 in più), 39.339 a Grosseto (117 in più).

I grafici pubblicati sul sito: covid19.infn.it