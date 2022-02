Firenze, 2 febbraio 2022 - I nuovi casi positivi a Covid indivduati in Toscana nelle ultime 24 ore sono 7.758, individuati su 60.475 tamponi (di cui 15.587 molecolari e 44.888 test rapidi).

Cala rispetto a ieri (ma non rispetto a domenica e lunedì) il tasso di positivi: 12,8%, mentre quello calcolato solo sulle prime diagnosi (eclusi secondi e successivi tamponi su una stessa persona) è 67,9%. L'età media dei 7.758 nuovi positivi odierni è di 36 anni circa (29% ha meno di 20 anni, 22% tra 20 e 39 anni, 31% tra 40 e 59 anni, 13% tra 60 e 79 anni, 5% ha 80 anni o più).

Covid Toscana, la percentuale di positivi sul totale dei soggetti sottoposti a tampone / I dati del 1 febbraio

Il calo dei ricoveri

Sono in discesa i ricoveri: in tutto ci sono 1.455 pazienti nelle strutture toscane, di cui 97 in terapia intensiva (sette di meno) e 1.358 nei reparti covid (16 in meno). Il calo delle terapie intesive è dovuto a 9 dimissioni e tre decessi a fronte di 5 nuovi ingressi.

Una valanga di guarigioni

Le persone complessivamente guarite sono 606.323 (13.637 in più rispetto a ieri, più 2,3%), tutti con tampone negativo.

Tanti decessi: 33

Purtroppo oggi si registrano ancora moltissimi decessi: 33, 20 uomini e 13 donne con un'età media di 79,8 anni. Geograficamente i morti sono da attribuire a Firenze (10), Prato, Pistoia (2), Massa Carrara (3), Lucca, Pisa (5), Livorno (4), Arezzo (3), Siena, Grosseto (3).

Sono 8.320 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 2.641 a Firenze, 708 a Prato, 762 a Pistoia, 582 a Massa Carrara, 800 a Lucca, 855 a Pisa, 568 a Livorno, 596 ad Arezzo, 429 a Siena, 272 a Grosseto, 107 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

I nuovi casi provincia per provincia

Sono 226.844 i casi complessivi ad oggi a Firenze (2.190 in più rispetto a ieri), 58.909 a Prato (545 in più), 64.603 a Pistoia (564 in più), 34.839 a Massa Carrara (270 in più), 74.131 a Lucca (753 in più), 87.498 a Pisa (828 in più), 61.764 a Livorno (792 in più), 66.767 ad Arezzo (759 in più), 47.373 a Siena (525 in più), 33.658 a Grosseto (532 in più).

Isolamenti e quarantene

Complessivamente, 140.843 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (5.889 in meno rispetto a ieri, meno 4%).

Sono 60.314 (408 in meno rispetto a ieri, meno 0,7%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 24.883, Nord Ovest 22.171, Sud Est 13.260).

