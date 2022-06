Covid Toscana, la circolazione del virus nei comuni

Firenze, 19 giugno 2022 - Anche oggi, così come ieri, è Pisa la provincia che nelle ultime 24 ore ha fatto registrare il tasso di incidenza giornaliero più alto per quanto riguarda i nuovi casi positivi al Covid. Con 246 casi in provincia, Pisa registra un tasso giornaliero di incidenza pari a 59 nuovi positivi ogni centomila abitanti. Il dato migliore è invece quello di Prato, con 83 casi per un tasso di incidenza di 32.

I comuni

Il comune con il dato più alto delle ultime 24 ore è Fosciandora (Lucca) con un tasso di incidenza di 356 nuovi positivi ogni centomila abitanti. Il dato va spiegato: a Fosciandora ieri ci sono stati solo due casi di positività individuati nell'arco delle 24 ore, ma questo numero basso incide molto su una popolazione di appena 561 abitanti. Per esempio, in valore assoluto a Lucca città ci sono stati 62 nuovi casi, ma su una popolazione di quasi 90mila persone l'impatto è minore. Per livellare tutte le realtà sullo stesso piano, la grande città come il piccolo borgo, si usa questo numero: il tasso di incidenza, che simula che tutte le città abbiano centomila abitanti.

Nella zona nord-ovest della Asl (province di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa esclusa la Zona del Cuoio che fa invece parte della Toscana Centro) dopo Fosciandora il tasso più alto è quello di Castiglione di Garfagnana con 288, poi Porcari con 193. Tutti comuni in provincia di Lucca, quindi.

Nella zona sud est (province di Arezzo, Grosseto e Siena) il comune con il tasso di incidenza più alto è San Casciano dei Bagni (Siena) con 318 (5 nuovi positivi su poco più di 1.500 abitanti), poi Montieri (259) e Ortignano Raggiolo (118).

Infine la zona Asl Toscana Centro (province di Firenze, Pistoia e Prato) dove i dati sono migliori e il comune con il tasso più alto arriva "solo" a 134: si tratta di Marradi (Firenze), con 4 casi su poco meno di tremila abitanti. A ruota ci sono Abetone Cutigliano (Pistoia) con 100, Palazzuolo sul Senio con 89 e Quarrata (Pistoia) con 78.

Il tasso di incidenza nelle province

Arezzo 37,7

Firenze 43,9

Grosseto 36,1

Livorno 44,9

Lucca 54,3

Massa Carrara 47,4

Pisa 59

Pistoia 45

Prato 32,4

Siena 43,6