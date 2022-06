Covid Toscana, i dati del 19 giugno: 1.659 nuovi positivi, risalgono anche i ricoveri

Firenze, 19 giugno 2022 - Resta alta la circolazione del coronavirus in Toscana, anche se i dati diffusi dalla Regione per questa domenica 19 giugno sono lievemente inferiori a ieri: nelle ultime 24 ore sono 1.659 i nuovi positivi al Covid registrati dalle Asl, per un tasso di positività del 19,9% (che sale al 66,5% sulle prime diagnosi). Ieri i tassi di positività erano rispettivamente 21,1% (loerdo) e 72,1% (prime diagnosi).

I tamponi effettuati ieri sono stati 8.328 fra tamponi molecolari (1.385) e test rapidi (6.943). Gli attualmente positivi sono oggi 29.719, in aumento del 2,2% rispetto a ieri.

Il giorno prima: i dati del 18 giugno

Sono 326.397 i casi complessivi ad oggi a Firenze (433 in più rispetto a ieri), 80.225 a Prato (83 in più), 93.942 a Pistoia (131 in più), 57.653 a Massa Carrara (90 in più), 123.308 a Lucca (207 in più), 136.012 a Pisa (246 in più), 104.722 a Livorno (148 in più), 106.759 ad Arezzo (127 in più), 82.972 a Siena (115 in più), 62.922 a Grosseto (79 in più).

Le persone ricoverate oggi sono complessivamente 252 (16 in più rispetto a ieri, più 6,8%), 8 in terapia intensiva (1 in meno rispetto a ieri, meno 11,1%).

L'elenco dei decessi conta una virttima in più: una donna di 92 anni di Livorno. Sono 10.136 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 3.188 a Firenze, 838 a Prato, 910 a Pistoia, 654 a Massa Carrara, 950 a Lucca, 1.126 a Pisa, 746 a Livorno, 659 ad Arezzo, 537 a Siena, 389 a Grosseto, 139 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

I guariti sono 1.028: crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.135.612 (96,6% dei casi totali).

Complessivamente, 29.467 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (614 in più rispetto a ieri, più 2,1%).

Ieri la provincia con il tasso di incidenza più alto (nuovi positivi ogni centomila abitanti) è stata ancora Pisa con 59 casi ogni centomila abitanti (246 nuovi positivi in tutto individuati ieri), mentre quella con il dato più basso è stata Prato con 32,4 (115 nuovi casi).