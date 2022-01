Firenze, 5 gennaio 2022 - Continua a correre il coronavirus in Toscana, con numeri record. La variante omicron, profondamente più contagiosa anche se probabilmente meno letale secondo i primi studi, dilaga in tutta la regione facendo segnare dati mai visti dall'inizio della pandemia. Comune per comune, ecco i contagiati e i numeri. Che devono essere letti nella maniera giusta.

Quelli che vi proponiamo sono i comuni in cui ci sono più contagiati in rapporto alla popolazione totale del comune stesso. Perché dieci contagi in un paese di 900 anime hanno un impatto sociale completamente diverso rispetto a un comune di diecimila. Quello che deve essere analizzato in questi casi è il numero di positivi ogni centomila abitanti. I dati sono forniti dalla Regione Toscana. Tutti i dati sono calcolati sulle ultime 24 ore tra martedì 4 e mercoledì 5 gennaio.

Il dato più alto in Toscana in questo mercoledì 5 gennaio è quello di Careggine, paesino sulle Alpi Apuane, in provincia di Lucca, dove in un cluster vengono rilevati otto positivi su una popolazione di 521 abitanti. Qui il tasso di contagi ogni centomila abitanti è molto alto, e va oltre i 1500. Sopra i mille anche un altro comune, Palazzuolo sul Senio, che già nei giorni scorsi aveva avuto decine di contagi. Nelle ultime 24 ore i positivi sono 16, dato che porta a 1121 positivi ogni centomila abitanti. Sfiorano i mille casi ogni centomila abitanti anche Calcinaia, in provincia di Pisa, dove i casi sono 122 su una popolazione di 12mila persone per un dato di circa 960 positivi ogni centomila abitanti; e poi Uzzano, in provincia di Pistoia, con 56 casi su una popolazione di 5600 persone. C'è anche Pienza, in provincia di Siena, dove i positivi sono 19 su 2mila anime circa. Qui il dato è di 936 positivi ogni centomila abitanti.

Per la Valdinievole, dove i contagi si fanno sentire, sono in doppia cifra anche Massa e Cozzile con 53 casi su una popolazione di poco meno di ottomila abitanti ma anche Ponte Buggianese, con 58 casi. Anche Pieve a Nievole conta 58 casi su una popolazione di circa novemila persone. Contagi alti anche a Monsummano, sono 122 su un totale di abitanti che si aggira intorno ai 21mila.

Tripla cifra per alcuni comuni della cintura fiorentina, che da giorni mostrano un rialzo dei casi. Calenzano 109 casi, Signa 110, Campi Bisenzio 223 (su una popolazione di 46mila abitanti), Lastra a Signa 114.

Per quanto riguarda le città capoluogo di provincia, Firenze oggi raggiunge i 2049 casi, un dato fin qui mai toccato per la città, su una popolazione di oltre 300mila abitanti. Sempre per quanto riguarda le città capoluoogo, da segnalare i 455 casi di Lucca e i 600 di Livorno. Pisa invece segna 379 contagi in 24 ore. Prato supera i 1000 cas: sono 1014 quelli registrati nell'ultimo giorno in città. Ad Arezzo invece i casi sono 357. A Grosseto invece i casi sono 324.