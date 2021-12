Firenze, 21 dicembre 2021 - Lo scorso 14 dicembre i ricoverati per coronavirus, tra degenti in posti ordinari e terapie intensive, era di 359 persone. Al 31 dicembre i ricoverati risultano invece 712. Un sostanziale raddoppio dei malati nelle strutture sanitarie in poco più di quindici giorni. Numeri e tempistiche che erano state sostanzialmente tutte previste dalle autorità sanitarie.

Negli ospedali si continua dunque a lottare contro il coronavirus. La nuova ondata, molto severa quanto a numeri di nuovi positivi, mostra comunque un aumento degli accessi in ospedale ancora gestibile. E sicuramente ancora molto lontano da quello delle altre ondate Basti pensare, per fare un paragone, che il 23 novembre 2020 la Toscana toccò i 2128 ricoverati per covid.

La situazione dunque è certamente migliore ma resta complessa. Far spazio a nuovi ricoverati richiede una gestione dei reparti, degli spazi fisici, non semplice. Quota 500 ricoveri è stata raggiunta lo scorso 26 dicembre, quando si è arrivati a 515. Adesso appunto il nuovo picco con 712. Ma come sono distribuiti i malati nelle varie strutture? Ecco, ospedale per ospedale, la situazione (dati forniti dalla Regione Toscana).

Per quanto riguarda Firenze e provincia, al Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli i ricoverati sono 32: 28 nei reparti ordinari e 4 in terapia intensiva. Sono dodici e undici invece rispettivamente i ricoveri del San Giovanni di Dio e di Santa Maria Nuova, dove non ci sono ricoveri in terapia intensiva. Novanta invece i ricoveri a Careggi, hub che accoglie ricoveri da diverse zone della Toscana. Di questi, 10 sono in terapia intensiva. Sempre a Firenze, Villa Ulivella, che accoglie un reparto covid, ha in questo momento 42 pazienti, tutti ricoveri ordinari. Chiude l'ospedale Meyer di Firenze, dove ci sono nove bambini ricoverati per covid, ma nessuno in terapia intensiva. Passando all'Empolese, all'ospedale di Empoli i ricoveri per covid sono 40, tutti ordinari.

Sono 41 in tutto invece i ricoverati all'ospedale di Pistoia e 60 all'ospedale di Prato con rispettivamente quattro e otto ricoveri in terapia intensiva. Ecco gli altri ospedali: Livorno 63 ricoveri (più 6 in intensiva), Lucca 21 ricoveri (più 6 in intensiva), Massa 24 ricoveri (più 4 in intensiva), Pontedera 12 ricoveri (più uno in intensiva), Versilia 27 ricoveri (più 5 in intensiva), Arezzo 26 ricoveri (più 3 in intensiva), Grosseto 35 ricoveri (più otto in intensiva). L'ospedale pisano di Cisanello ha 70 ricoveri. Di questi, 13 sono in terapia intensiva. A Siena invece i ricoveri sono cinquanta e di questi quattro sono in terapia intensiva.