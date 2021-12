Firenze, 8 dicembre 2021 - La tabella che riporta i dati comune per comune con i contagi Covid delle ultime 24 ore in Toscana permette di individuare meglio l'incidenza del virus grazie alla proporzione fra i nuovi casi e la popolazione. Il tasso di incidenza (nuovi casi ogni centomila abitanti) fa capire come un numero limitato di nuovi positivi in una realtà molto piccola siano da consisderare con attenzione rispetto a un numero più alto ma su una popolazione più vasta.

I DATI COMUNE PER COMUNE (clicca qui)

Dai dati di oggi emerge che il peggior tasso di positivi per centomila abitanti è a Abbadia San Salvatore: 194 (12 casi su 6.100 abitanti). E' ancora nella zona Asl Sud est (province di Arezzo, Grosseto e Siena) che ci sono i dati peggiori: seguono infatti Sestino (Arezzo) con 162 (due casi su 1.200 abitanti), Terranuova Bracciolini con 140 (17 casi su 12mila abitanti), Torrtia di Siena con 127 (9 su 7mila abitanti).

COVID TOSCANA, IL BOLLETTINO DELL'8 DICEMBRE

Nella zona Nord Ovest (province di Massa Carrara, Pisa, Livorno e Lucca) il dato peggiore è Rio (Isola d'Elba) con 4 casi su 3.300 abitanti e un tasso giornaliero di 119. Va meglio nella zona Centro (Firenze, Prato e Pistoia) con il solo comune di San Marcello Piteglio (Pistoia) sopra quota cento: 102 per la precisione, frutto di 8 nuovi casi su 7.800 abitanti.