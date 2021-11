Firenze, 11 novembre 2021 - "Se la curva dei contagi in Toscana ha un aumento ponderato come è stato finora, significa che possiamo reggere senza restrizioni di mobilità". Lo afferma il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. «I contagi oggi sono 509», ha ricordato Giani, secondo cui «questo porterà alla fine della settimana a una quota che può essere anche vicina ai 3.000 contagi. Comunque sia, i 3.000 contagi nell'inverno dell'anno scorso furono, era la prima settimana di gennaio, il punto in cui la curva fletteva di più. In questo caso è la curva che dopo 4 settimane aumenta, e solitamente dopo 7-8 settimane comincia a diminuire».

Giani ha accolto favorevolmente l'annuncio del ministro Roberto Speranza sulle terze dosi agli over 40 dal 1 dicembre: «Ritengo che sia la strada giusta e la condivido», ha detto, sostenendo che la macchina vaccinale della Toscana sarà pronta, perché «abbiamo esperienza, abbiamo dimostrato che quando la macchina organizzativa è a pieno regime riesce a funzionare bene, e sarà così anche per le terze dosi'.