Firenze, 12 dicembre 2021 - In un trend di crescita esponenziale che coinvolge anche il resto d'Italia, la Toscana fa i conti con i numerosi casi di contagi in bambini in età da elementari, quindi più o meno dai 6 agli 11 anni. Una situazione che La Nazione ha raccontato in queste settimane e che adesso porta la Toscana in piena emergenza per questa fascia di età. In meno di due mesi infatti i bambini in età da scuola primaria positivi sono quintuplicati.

E a parte l'impatto sanitario, da non sottovalutare, anche quello sociale su così tanti piccoli positivi è alto, con le famiglie che vedono sconvolta la loro vita quotidiana tra quarantene e tamponi per le classi interessate dai positivi. Tutti i dati di questo articolo sono estrapolati dal progetto Scuole Sicure della Regione Toscana, che in una apposita dashboard aggiorna i dati e li monitora settimana per settimana.

Mai in tutto il 2021 le elementari erano state così sotto attacco del coronavirus. Nella settimana 29 novembre-5 dicembre sono stati infatti registrati ben 517 casi di piccoli positivi. Mai in una settimana, in tutto il 2021, si era registrato un picco di questo livello. Per tornare a numeri simili, ma non così clamorosi, bisogna tornare a marzo di quest'anno, quando nella settimana dall'1 al 7 marzo i positivi riscontrati furono 429. Un totale passo indietro dunque nella lotta contro il coronavirus. I casi sono quintuplicati in meno di due mesi, considerando che nella settimana 18-24 ottobre i nuovi casi riscontrati erano stati soltanto 108, il picco più basso di tutto l'autunno. Poi la progressione, con l'accelerata di novembre (310 casi nella settimana 8-14 novembre) e quindi l'accelerata della fine del mese e dell'inizio di dicembre.

In nessun altro ordine scolastico si toccano i numeri come quelli delle elementari. Nelle scuole materne toscane i numeri sono comunque in crescita. Qui da ottobre a oggi i casi sono sostanzialmente triplicati. Dal 29 novembre al 5 dicembre i casi sono stati 126 dai 48 di metà ottobre. Numeri considerevoli, tenendo conto che durante l'anno la settimana più critica era stata quella dal 15 al 21 marzo, quando i casi erano stati 219.

In forte aumento i casi anche alle scuole medie. Come per le materne, i dati triplicano da ottobre. Nella settimana dal 18 al 24 ottobre i nuovi casi erano stati 92. Dal 29 novembre al 5 dicembre i nuovi casi sono stati 262.

E' invece sotto controllo la situazione alle scuole superiori, dove la popolazione studentesca è coperta totalmente dal vaccino. Sono 155 i casi in tutta la Toscana nella settimana dal 29 novembre al 5 dicembre. Numeri molto contenuti e che pure triplicano da ottobre a oggi.

Oltre cento nuovi contagi di coronavirus nella giornata di sabato a San Marino: la segreteria alla Pubblica Istruzione con una circolare inviata ai dirigenti scolastici ha disposto la chiusura anticipata per le feste di Natale delle scuole. Dal 18 dicembre al 5 gennaio 2022 saranno chiusi asili nido, scuola dell'infanzia ed elementari. Medie, superiori e centro di formazione professionale saranno invece in didattica a distanza e chiusi dal 23 dicembre.

Via ai vaccini 5-11 anni

Dal 16 dicembre anche bambini e ragazzi tra i 5 e gli 11 anni potranno essere immunizzati nell'arco di 21 giorni con due dosi: per questa fascia di età sono in arrivo un milione e mezzo di shot del siero ad uso pediatrico. In Toscana le prenotazioni sono già partite. Solo nelle prime due ore di apertura dei portali, venerdì, già 4800 prenotazioni erano state fatte dai genitori. Un afflusso notevole, tanto che, ad esempio nell'Asl Toscana Centro, sono «raddoppiate le previsioni di somministrazione con 200 dosi giornaliere al Mandela, 80 negli hub di Prato, Empoli e Pistoia».