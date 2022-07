Covid regole oggi: cosa fare se si è positivi, quanto tempo in isolamento. Il vademecum

Firenze, 6 luglio 2022 - Anche nella giornata di oggi, 6 luglio (qui il bollettino Covid-19), i contagi sono molto alti, visto il numero di test effettuati. I nuovi positivi sono 5.560, secondo i dati forniti dalla Regione Toscana. In totale i test sono invece 20.852, di cui 2.217 tamponi molecolari e 18.635 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è al 26,66% (81,7% sulle prime diagnosi). Come comportarsi in caso di positività o di contatti stretti? Ecco un piccolo vademecum che si può consultare in maniera integrale sul sito della Regione Toscana.

Se si è risultati positivi ad un tampone molecolare, antigenico di laboratorio o antigenico rapido, in attesa di provvedimenti della asl, bisogna rimanere a casa.

Se si è risultati positivi ad un tampone autosomministrato o ad un tampone salivare, si deve rimanere a casa e non andare in farmacia a fare un tampone rapido, in modo da evitare il contatto con altre persone. Bisogna consultare al più presto il medico curante perché questi tamponi non sono registrati e vanno ripetuti con un test valido per la diagnosi nei centri dell’azienda o in centri accreditati, altrimenti non potrà essere successivamente rilasciato il certificato di guarigione.

Dal primo aprile deve rimanere isolato a casa solo chi ha contratto il virus. Chi ha avuto un contatto stretto con un caso positivo dovrà applicare il regime dell'autosorveglianza, che consiste nell’obbligo di indossare la mascherina FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.

Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi, bisogna fare subito un test antigenico o molecolare che, in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti i sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto).

Se si è asintomatici o paucisintomatico e sono trascorsi 10 giorni in isolamento dalla positività, o 7 giorni nel caso di terza vaccinazione (booster) o ciclo completo da meno di 4 mesi, bisogna effettuare un tampone anche antigenico rapido. Se il tampone risulterà negativo, scatta in automatico il provvedimento di fine isolamento e aggiornamento green pass.

Se si ha sintomatologia lieve e sono trascorsi 10 giorni di isolamento dalla comparsa dei sintomi, ridotti a 7 (di cui almeno 3 giorni senza sintomi) nel caso di terza vaccinazione (booster) o ciclo completo da meno di 4 mesi, bisogna effettuare un tampone. Se il tampone risulterà negativo, scatta in automatico il provvedimento di fine isolamento e aggiornamento green pass.