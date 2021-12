Livorno, 30 dicembre 2021 - Il traghetto Mega Express Five della Corsica Ferries è partito oggi dal porto di Olbia alla volta di Vado Ligure. Due sere fa la nave sarebbe dovuta salpare da Golfo Aranci, nel Nord Est Sardegna, verso Livorno. L'accertamento di 23 casi di positività al Covid all'interno dell'equipaggio aveva però indotto l'armatore a riproteggere i 330 passeggeri e le 110 auto su una nave della Moby in partenza da Olbia, dove il Mega express Five ha stazionato sino a oggi.

I positivi, che per tutto questo tempo sono stati isolati dal resto dell'equipaggio, da Vado Ligure saranno accompagnati con «transfer protetto» in una residenza Covid in Toscana. Il resto dell'equipaggio rimarrà a bordo in quarantena fino al 3 gennaio, giorno in cui saranno eseguiti nuovi test.