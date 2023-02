Covid in Toscana, i nuovi contagi sono a quota 200. Calano i ricoveri

Covid Toscana, i dati del 18 febbraio

Firenze, 18 febbraio 2023 – Covid in Toscana, sono 254 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi, 18 febbraio nella regione: 70 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 184 con test rapido.

Al momento in Toscana risultano pertanto 19.681 positivi, -6,8% rispetto a ieri. Di questi 165 (4 in meno rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 7 (stabili) si trovano in terapia intensiva.

La lista dei decessi si aggiorna con 3 nuovi decessi: 2 uomini e una donna con un'età media di 74,3 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 1 a Pistoia, 1 a Arezzo, 1 a Siena.

Dall'ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 397 tamponi molecolari e 2.192 tamponi antigenici rapidi: di questi il 9,8% è risultato positivo. Sono invece 470 i soggetti testati, escludendo i tamponi di controllo: il 54% di questi è risultato positivo.

Con gli ultimi casi salgono a 424.745 i positivi dall'inizio dell'emergenza nei comuni della Città metropolitana di Firenze (60 in più rispetto a ieri), 103.461 in provincia di Prato (8 in più), 123.258 a Pistoia (12 in più), 83.280 a Massa Carrara (16 in più), 173.058 a Lucca (22 in più), 185.841 a Pisa (51 in più), 146.598 a Livorno (20 in più), 143.318 ad Arezzo (23 in più), 113.430 a Siena (20 in più) e 88.880 a Grosseto (21 in più). A questi vanno aggiunti 569 casi di positività notificati in Toscana ma che riguardano residenti in altre regioni.