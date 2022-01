Firenze, 5 gennaio 2022 - Covid Toscana, nella regione i contagi sono sempre molto alti. Da considerare però che altrettanto elevato è il numero di test effettuati. Oggi, 5 gennaio, i nuovi positivi sfiorano 17mila, per la precisione sono 16.957. Il dato emerge su un totale di 67.310 test di cui 21.680 tamponi molecolari e 45.630 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 25,19% (74,6% sulle prime diagnosi).

​I vaccini

In Toscana sono stati somministrati 7.288.092 vaccini.

Pillole anti Covid

Novità nella lotta al Covid in Toscana: arrivano le prime 1.440 pillole antivirali Merck e un'ordinanza del presidente della Regione, Eugenio Giani, per semplificare la gestione degli isolamenti dei contagiati e aumentare l'offerta di tamponi molecolari, antigenici rapidi fino a un massimo di 50 mila test al giorno.

Previsto pure il potenziamento degli hub aziendali per somministrare i vaccini, in particolare le terze dosi, un incremento dei posti letto per le cure intermedie in modo da alleggerire il carico ospedaliero e un aumento dello smart working.

Isolamento e tracciamento

Da oggi parte la piattaforma di autogestione del tracciamento: circa 64 mila positivi non ancora tracciati riceveranno un sms per collegarsi a un link che servirà a comunicare il proprio stato di salute rispondendo a quattro domande. La fine dell'isolamento avverrà in automatico tramite un'email. Quanto alla prenotazione dei tamponi, già possibile sull'apposito portale, una volta inserito il codice della ricetta medica ai pazienti asintomatici e sintomatici verranno offerte opzioni differenti. U