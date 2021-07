Firenze, 26 luglio 2021 - Covid Toscana, i nuovi contagi registrati oggi, 26 aprile, sono 361 su 5.225 test di cui 4.124 tamponi molecolari e 1.101 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 6,91% (13,6% sulle prime diagnosi). Si tratta di un nuovo significativo aumento dei contagi. Lunedì scorso, in effetti, i nuovi casi erano stati 191. Una variazione verso l'alto che si riflette in misura cospicua anche sul tasso di positività, che raggiunge oggi il 6,91% sul totale dei tamponi e il 13,6% sulle prime diagnosi. Mentre sette giorni fa il dato si fermava rispettivamente al 4,5% e del 9,5%. Prosegue nel frattempo la campagna di vaccinazione contro il Covid. In Toscana fino a questo momento risultano somministrate 3.863.364 dosi.

Era dal 10 maggio che non si trovavano percentuali così alte, a parte la giornata del 19 luglio, quando la percentauale toccò il 9,5%. Per la seconda volta in quattro giorni dunque i nuovi casi vanno sopra i 500. Dei 512 casi, 505 sono stati confermati con tampone molecolare e 8 da test rapido antigenico.

Focolaio in Garfagnana

Nelle scorse ore un focolaio è scoppiato a causa dei contatti avuti da molti ragazzi in un locale della Garfagnana. Locale che per questo weekend resta chiuso. Riaprirà il 30 luglio. L'Asl invita chi è stato nel locale a eseguire un tampone. E in provincia di Lucca si contano molti nuovi contagiati tra i giovani: ben 65 in 24 ore: 32 nella fascia 0-18 anni e 33 nella fascia 19-34 anni.