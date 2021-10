Firenze, 30 settembre 2021 - Covid Toscana sono 277 i nuovi contagi di coronavirus registrati oggi, 2 ottobre in regione che portano a 282.744 i casi registrati dall'inizio della pandemia.

Tamponi processati

Oggi sono stati eseguiti 8.746 tamponi molecolari e 13.562 tamponi antigenici rapidi, di questi l'1,2% è risultato positivo. Sono invece 7.553 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 3,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 6.648, -0,7% rispetto a ieri.

Età media nuovi contagiati

L'età media dei nuovi positivi è di 39 anni circa (27% ha meno di 20 anni, 20% tra 20 e 39 anni, 31% tra 40 e 59 anni, 15% tra 60 e 79 anni, 7% ha 80 anni o più).

Covid Toscana, i dati del 30 settembre

Ricoveri e terapie intensive

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 263 (2 in meno rispetto a ieri, meno 0,8%), 35 in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri).

Un decesso

Oggi si registra un nuovo decesso: un uomo di 90 anni di Arezzo.

La mappa del contagio

Sono 78.485 i casi complessivi ad oggi a Firenze (102 in più rispetto a ieri), 26.237 a Prato (36 in più), 26.706 a Pistoia (27 in più), 14.795 a Massa (14 in più), 28.825 a Lucca (20 in più), 33.189 a Pisa (15 in più), 20.981 a Livorno (17 in più), 25.672 ad Arezzo (10 in più), 16.224 a Siena (23 in più), 11.075 a Grosseto (13 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. Sono 168 i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 63 nella Nord Ovest, 46 nella Sud est.