Firenze, 3 novembre 2021 - Covid, in Toscana sono 385 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi, 4 novembre. Dati dunque in leggero rialzo nel confronto diretto con giovedì scorso. Esattamente sette giorni fa erano stati confermati 373 contagi su 33.397 test. Il tasso di nuovi positivi, di conseguenza, si attestava rispettivamente all'1,12 e al 3,7%. Il conto aggiornato sulle vaccinazioni, invece, testimonia che a livello regionale sono 5.943.015 le dosi di preparati anti- Covid somministrate dall'inizio della campagna.

Tasso di positività

Oggi sono stati eseguiti 8.918 tamponi molecolari e 20.837 tamponi antigenici rapidi, di questi l'1,3% è risultato positivo. Sono invece 8.867 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 4,3% è risultato positivo

Covid Toscana i dati del 3 novembre

Covid Toscana, i dati del 2 novembre

La percentuale dei positivi sui primi tamponi, giorno per giorno

Ricoveri ordinari e terapie intensive

I ricoverati sono 300 (3 in più rispetto a ieri), di cui 26 in terapia intensiva (2 in meno).

Un nuovo decesso

Oggi si registra 1 nuovo decesso: un uomo di 91 anni.

Età media dei nuovi positivi

L'età media dei 385 nuovi positivi odierni è di 41 anni circa (28% ha meno di 20 anni, 16% tra 20 e 39 anni, 31% tra 40 e 59 anni, 18% tra 60 e 79 anni, 7% ha 80 anni o più).

​Il contagio nel territorio

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (362 confermati con tampone molecolare e 23 da test rapido antigenico). Sono 80.661 i casi complessivi ad oggi a Firenze (75 in più rispetto a ieri), 26.783 a Prato (36 in più), 27.607 a Pistoia (24 in più), 15.184 a Massa (28 in più), 29.521 a Lucca (33 in più), 34.079 a Pisa (41 in più), 21.571 a Livorno (24 in più), 26.186 ad Arezzo (41 in più), 17.046 a Siena (36 in più), 11.513 a Grosseto (47 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. Sono 142 i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 119 nella Nord Ovest, 124 nella Sud est.