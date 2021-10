Firenze, 17 ottobre 2021 - I dati nazionali sui contagi da Covid-19, forniti dal ministero della Salute per iggi, 17 ottobre, indicano 2.437 nuovi positivi, e 24 decessi. Sono invece 77.569 attualmente i pazienti positivi al Covid in Italia, 502 in meno nelle ultime 24 ore.

Dall'inizio della pandemia i casi sono 4.717.899, i morti 131.541. I dimessi e i guariti sono invece 4.508.789, con un incremento di 2.913 rispetto a ieri.

I ricoveri

Sono 349 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 3 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute sono 15 (ieri 12). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.386, rispetto a ieri sono 16 in più.

Tamponi e test

Sono 381.051 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute, in calo rispetto a ieri quando furono 472.535. Il tasso di positività è allo 0,6%, stabile rispetto a ieri.