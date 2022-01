Firenze, 6 gennaio 2021 - C’è l’emergenza sanitaria e c’è l’emergenza burocratica. La macchina amministrativa è in affanno, e la guarigione non basta a riacquisire la piena libertà, visti tempi ne cessari a riattivare il green pass. Alle tante domande dei nostri lettori, su questo tema e altri, risponde Simone Gheri, direttore di Anci Toscana.

Ecco alcune delle domande che sono arrivate a La Nazione in queste ore.

- Ho ricevuto il certificato di guarigione ma ho il green pass bloccato. Come devo fare per sbloccarlo?

- Ho il Green pass revocato, come si riattiva?

- Ho il Green pass bloccato, sono negativo e ho idoneità di tampone rapido ma il medico curante non effettua il riattivo del green pass a chi devo rivolgermi? Ho necessità di rientrare a lavoro!

- Risultata positiva, il 26 dicembre mi è stato revocato il Green pass. Ieri fatto nuovo tampone farmacia reale abilitata anche a fine quarantena e riattivazione green pass. Mi sono arrivati due certificati su IO con referto negativo e con due numeri identificativi diversi, ma su tutti e due c’è scritto visita 48ore. Al mio dottore gia arrivato esito negativo tampone. Cosa posso fare per riavere green pass? Sono vaccinata e fatto anche 3 dose. Grazie mille.

«Sul Green pass – dice Gheri – questa è la comunicazione ufficiale che invia il Ministero della Salute: A seguito di un risultato positivo del test al Sars-CoV-2, la Certificazione verde Covid-19 viene revocata e verrà riattivata dopo l’inserimento del certificato di guarigione. Inoltre, una volta guarito, verrà inviato un nuovo codice Authcode per scaricare la Certificazione verde di guarigione. Per maggiori informazioni e assistenza chiamare il numero di pubblica utilità 1500 attivo tutti i giorni 24 ore su 24".

Tampone negativo / 1 - Senza la ricetta è a pagamento

- Devo fare il tampone per verificare la mia guarigione e negatività. Il medico curante mi ha detto che va bene il tampone rapido in farmacia ma non mi ha fatto la ricetta. Oggi non riesco a contattarlo. Va bene lo stesso ai fini della guarigione se lo faccio senza ricetta in farmacia?

Riccardo

Sì, ci si può recare in farmacia anche senza ricetta. Però, se sprovvisti della ricetta del proprio medico curante, il cittadino deve sostenere il costo del tampone.

- Io ancora non ho ricevuto il codice per scaricare il Green pass sul telefono, sia io che mia moglie.

Sul sito www.dgc.gov.it, o digitando su un motore di ricerca “ottieni nuovo authcode“, si accede a un portale dove, inserendo le proprie generalità e il numero di tessera sanitaria, si riceve un nuovo codice.

- Vedo tanti articoli con le indicazioni nuove per isolamento e green pass. Ma niente corrisponde a realtà. Sono negativa dal 30 dicembre, il Green pass mi è stato subito revocato, ma non ancora riattivato. Devo rientrare a lavoro e non posso perché senza certificazione verde.

Le istituzioni stanno lavorando per rendere più veloce questa procedura che si spera diventi immediata.

Tampone negativo / 2 - L'attesa per il via libera

- Volevo capire bene. Mio figlio di quindici anni è risultato positivo al molecolare il 28 dicembre scorso e ci è arrivata la mail con la quale gli è stato revocato il Green pass. Stamani abbiamo fatto un rapido in casa ed è risultato negativo poi siamo andati in una farmacia ed è risultato negativo. Ci hanno mandato un sms con il nuovo green pass dove però c’è scritto che vale 48 ore. Per riavere il Green pass definitivo come dobbiamo fare?

Consiglio un tampone, secondo le nuove regole, con ricetta medica.

- Mia moglie ha fatto il vaccino monodose. Fatto il richiamo con Moderna.e nel certificato risulta come seconda dose. Come fa a dimostrare che è in regola?

Possibile che nessuno parli di questa cosa eppure ci saranno migliaia di persone in questa situazione..come fa a dimostrare che è in regola?

Marcello

Dovrebbe ricevere il Green pass, a dimostrazione che è in regola.

Tampone positivo - Sono in quarantena ma non ufficialmente

- Ho effettuato il tampone, risultato poi positivo, il giorno 29/12. Per fortuna non ho avuto grandi sintomi grazie alle tre dosi del vaccino, ma ancora non ho ricevuto nessuna telefonata da parte della Asl per aprire la procedura di quarantena (che mi viene richiesta dal mio datore di lavoro). Oggi farò il tampone a 7 giorni, dopo i 3 giorni senza sintomi. Sto provando a chiamare ovunque ma non c’è modo di parlare con nessuno che riesca ad aiutarmi. Paradossalmente io oggi potrei essere guarito senza mai essere stato considerato in quarantena. Che devo fare? Grazie infinite

Masi Daniele

Il certificato di malattia per lavoro, deve essere rilasciato dal medico di famiglia. Se oggi sarà negativo, si dovrebbe chiudere la pratica.

L’ultima dose - Il certificato verde da febbraio dura 6 mesi

- Ho effettuato l’ultima dose di vaccino il 9 agosto… Quanto tempo ho per fare la terza dose senza che mi venga revocato il greenpass? Grazie.

- Ho fatto terza dose a ottobre quindi da febbraio scade ad aprile, e dopo? Resto senza Green pass? Grazie.

Attualmente la durata del Green pass è di 9 mesi, da febbraio passa a 6 mesi dall’ultima dose fatta.

- Vorrei sapere se il mio super green pass che prima delle ultime comunicazioni era valido fino al 15 febbraio in quanto il mio certificato di guarigione è del 4 ottobre e il mio primo test molecolare è del 19 agosto 2021 ha ancora la suddetta validità.

Il Green pass da guarigione varrà per 6 mesi dalla data di inizio validità indicata sul certificato di guarigione.

Pulizia strade e rifiuti - Verso nuova ordinanza per l’indifferenziata

La polizia municipale mi ha detto che causa Covid le multe per divieto di sosta per veicoli che bloccano il lavaggio delle strade è sospeso fino a marzo… Risultato strade piene di macchine, operatori frustrati perché non possono fare il loro lavoro per bene e strade sporche. Buon lavoro.

Mi pare corretto che in questa situazione si dia priorità alla salute rispetto al resto, comunque con gli strumenti oggi a disposizione si può fare una discreta pulizia strade anche con le auto in sosta.

- Cosa prevede la normativa attuale in merito alla raccolta dei rifiuti di persone con Covid? Possono depositare la spazzatura nei cassonetti regolarmente oppure no?

È in corso di definizione una nuova ordinanza regionale, che dovrebbe consentire il conferimento in indifferenziata.