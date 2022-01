Genova, 13 gennaio 2022 - Una piccola buona notizia per la Liguria in zona gialla, regione che vede una forte pressione sugli ospedali. Per il terzo giorno consecutivo scendono le ospedalizzazioni, che il 13 gennaio vedono undici persone uscite dalle strutture ospedaliere liguri. Adesso nei posti letto per covid ci sono in tutto 716 persone. Una piccola inversione di tendenza che fa ben sperare in Liguria, dove invece per quanto riguarda i positivi il contagio dilaga, con altri 592 casi nelle ultime 24 ore.

La mappa del contagio

Ecco il numero dei contagi nelle ultime 24 ore per provincia. Savona 850, Imperia 799, Genova 3286, La Spezia 724.

Isolamento

In isolamento domiciliare ci sono 22020 persone, 2263 più di ieri, e in sorveglianza attiva ce ne sono 11465, erano 12030.

Vaccini

Nelle ultime 24 ore sono state fatte 18857 vaccinazioni: 2235 prime dosi, 1279 richiami e 15343 dosi booster.

Tamponi

I nuovi positivi sono 5692, emersi da 7237 tamponi molecolari e 23884 test antigenici rapidi. Il tasso di positività è del 18,28% mentre a livello nazionale è 15,6%.