Roma, 13 luglio 2021 - "Questa sera siamo a 58 milioni di inoculazioni, significa 24 milioni e 200mila di italiani completamente vaccinati, siamo intorno al 45%. E' un dato importante ma non basta, ora dobbiamo intercettare gli indecisi". Lo ha annunciato nella serata di lunedì 12 luglio, il commissario straordinario per l'emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo, ospite di Tg2Post su RaiDue. "Assieme alle Regioni - ha detto il generale - stiamo mettendo a punto una serie di iniziative, pensiamo agli 'open day' e 'open night' in cui si va senza prenotazioni. Ma cio' non basta, ci deve essere un maggior coinvolgimento dei medici di medicina generale, dei pediatri e dei farmacisti, ovvero di tutte quelle persone che possono rassicurare quelli che chiamiamo rinunciatari".

"Terza dose? Su questo richiamo non si sa ancora della reale necessità, noi siamo attrezzati per prendere grossi quantitativi per avere anche una scorta, per farlo piano piano dobbiamo uscire dalla logica degli hub, usando al massimo la capacita' dei medici di medicina generale e dei farmacisti", ha aggiunto Figliuolo.

Intanto, il bollettino sull'andamento dell'epidemia di ieri, lunedì 12 luglio, evidenziava ancora in crescita la curva epidemica in Italia: i nuovi casi 888, contro i 1.391 di domenica, ma soprattutto i 480 di lunedì scorso. I casi sono meno di ieri come sempre il lunedì per i pochi tamponi post-weekend: 73.571 ieri, 70 mila in meno, tanto che il tasso di positività schizza all'1,2%, per la prima volta sopra quota 1% dal 14 giugno.