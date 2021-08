Roma, 23 agosto 2021 - Sono 4.168 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.923. Le vittime sono invece 44 in un giorno, rispetto alle 23 del 22 agosto.

Sale l'indice di contagiosità, dal 3,3 di ieri al 4,11% oggi. L'aumento è dato dall'alto numero di contagi rispetto ai test Covid effettuati. Sono infatti 101.341 i tamponi molecolari e antigenici analizzati, mentre erano stati 175.539.

Sono 485 le persone ricoverate in terapia intensiva in Italia per Covid, 13 in più rispetto a ieri con 45 nuovi ingressi. Invece i pazienti con sintomi da coronavirus nei reparti ordinari degli ospedali salgono a 3.928, 161 in più nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono 135.555 (+617 nelle ultime 24 ore), 4.224.429 i dimessi/guariti da inizio emergenza (+3.505). Le persone in isolamento domiciliare sono 131.142.