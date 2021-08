Roma, 22 agosto 2021 - Sono 5.923 i positivi al Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, su 175.539 tamponi molecolari e antigenici analizzati. Questi i dati del ministero della Salute. Sabato 21 agosto i nuovi contagiati erano stati 7.470, ma con un numero di test molto maggiore, 255.218. Risale quindi il tasso di positività, dal 2.9 al 3.3%.

Le vittime in un giorno sono 23, in deciso calo rispetto ai 45 decessi registrati ieri. I ricoverati per coronavirus in terapia intensiva aumentano di 6 unità, per un totale di 472. Nei reparti ordinari sono invece 3.767 i ricoverati, con 34 nuovi pazienti nel saldo tra entrate e uscite dagli ospedali italiani rispetto a ieri.

Tra le regioni pesa molto il dato della Sicilia, con 1350 i nuovi contagi da Covid e 704 le persone ricoverate in ospedale con sintomi e 84 i ricoverati in terapia intensiva. Qui l'incidenza sale al 12% (ieri era all'8,4%). Al secondo posto per nuovi contagi giornalieri c'è la Toscana con 594 casi.