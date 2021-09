Roma, 21 settembre 2021 - Prosegue il calo della curva epidemica del Covid in Italia. I nuovi casi sono 3.377, contro i 2.407 di ieri ma soprattutto i 4.021 di martedi' scorso, a conferma di un trend settimanale intorno al -15%. I tamponi sono 330.275, 208 mila più di ieri, tanto che il tasso di positività si dimezza e passa dal 2% all'1%.

I decessi sono 67 (ieri 44), ma con 23 recuperi della Sicilia riferiti ai giorni precedenti, per un totale di 130.421 vittime dall'inizio dell'epidemia.

In discesa i ricoveri: le terapie intensive sono 7 in meno (come ieri) con 38 ingressi del giorno, e scendono a 516, mentre i ricoveri ordinari calano di 45 unità (ieri erano aumentati di 53), e sono 3.937 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Decreto green pass, sì alla fiducia

L'Aula della Camera ha approvato la questione di fiducia posta dal Governo sul decreto legge con le misure relative, tra le altre, alla riapertura di scuole e università 'in presenza' (l'eventuale 'dad' riguardera' solamente singole istituzioni scolastiche o le zone 'rosse') e all'obbligo di certificazione verde sui mezzi di trasporto. L'Assemblea si è espressa con 413 si e 48 no (1 astenuto) e procede ora all'esame degli ordini del giorno. Il via libera di Montecitorio al Dl, per l'esame da parte del Senato, dovrebbe arrivare domani (va convertito in legge entro il 5 ottobre).

Nel provvedimento sono 'entrate' anche le norme del Dl varato il 10 settembre scorso riguardanti l'obbligo di 'green pass' per tutti i visitatori degli edifici scolastici e quello di vaccinazione- Covid per tutti i lavoratori delle rsa. Tra le novità introdotte al testo in prima lettura figura l'estensione della validità del 'green pass' con un test molecolare da 48 a 72 ore.