Roma, 6 gennaio 2022 - Il covid corre in Italia, con 219.441 contagi in 24 ore, numeri mai toccati fin qui dall'inizio della pandemia. Numeri record che testimoniano come il contagio sia ben presente e come, per quanto i sintomi siano sicuramente molto più leggeri adesso rispetto alle prime ondate, le strutture sanitarie comincino ad andare in difficoltà dovendo fronteggiare numeri molto alti.

Che tra l'altro portano, in alcuni casi, a dover posticipare interventi o visite di altre patologie. Salgono infatti ulteriormente i ricoveri, oltre 400 in un giorno.

La variante omicron dunque si fa sentire in Italia. La sua estrema contagiosità, fortunatamente non accompagnata dalla stessa letalità di delta, ha fatto lievitare i contagi fino ai numeri record.

Tamponi

Sono 1.138.310 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.094.255. Il tasso di positività è al 19,28%, in aumento rispetto al 17,3% di ieri.

Ricoveri

Sono 1.467 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 39 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 177. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 13.827, ovvero 463 in più rispetto a ieri.

Guariti

Sono 1.593.579 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 172.462 in più rispetto a ieri. Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 6.975.465 e i morti 138.474. I dimessi e i guariti sono invece 5.243.412, con un incremento di 46.770 rispetto a ieri.

Toscana

Nella settimana dal 29 dicembre al 4 gennaio in Toscana i nuovi casi di Covid sono cresciuti del 297% rispetto ai sette giorni precedenti. Il dato emerge dal monitoraggio effettuato dalla fondazione Gimbe. La scorsa settimana il tasso di crescita dei nuovi positivi era stato del 161%. Sempre per quanto riguarda la settimana 29 dicembre-4 gennaio, in Italia si registrano percentuali di crescita dei nuovi casi più alte solo in Abruzzo (423,9%) e in Molise (401,3%).