Roma, 16 agosto 2021 - Sono 3.674 i positivi ai test Covid individuati oggi, lunedì 16 agosto, in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.664. Sono 24 invece le vittime in un giorno, in lieve aumento rispetto alle 19 di ieri.

I dati dei contagi a Ferragosto

Effettuati 74.021 tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 160.870. Il tasso di positività è del 4,9%, in salita rispetto al 3,5% di ieri.

Sono 404 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, in aumento di 20 unità rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 32 (ieri erano 29). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.334, con un incremento di 172 persone rispetto a ieri.

La regione con piu' casi odierni e' ancora la Sicilia, in aumento da giorni, con 881 contagi, seguita da Toscana (+527), Emilia Romagna (+458), Lazio (+419) e Veneto (+291). I casi totali salgono così a 4.444.338. I guariti sono 3.477 (ieri 3.580), per un totale dall'inizio della pandemia di 4.187.186. Gli attualmente positivi aumentano di 168 unità (ieri +2.062), e sono 128.696 in tutto, di cui 124.258 in isolamento domiciliare.

Le dosi di vaccino contro il Covid somministrate nel nostro Paese sono 73.882.096, il 95.5% di quelle consegnate, pari a 77.365.936 dosi. È quanto si legge nel report del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria, aggiornato alle ore 17:08 di oggi. A livello regionale, la Lombardia è la regione più virtuosa, facendo registrare il 98,2% del rapporto tra dosi somministrate e dosi consegnate. Seguono le Marche (97,1%) e la Puglia (96,8%). In coda alla 'classifica' troviamo la Provincia Autonoma di Bolzano (87,3%), la Calabria (90,6%) ed il Friuli Venezia Giulia (92,5%). Le somministrazioni sono state effettuate nei 2.817 principali punti di tutta Italia. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 35.616.988, il 65,95% della popolazione over